لم يغادر البلاد منذ 29 عاما.. السلطات الكويتية تضبط "رمسيس الأول" المخالف للإقامة منذ ربع قرن

ألقت مباحث شؤون الإقامة في الكوبت خلال حملة أمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل شملت منطقة مزارع المطلاع، القبض على وافد مصري يدعى "رمسيس" قضي 25 عاما مخالفا للإقامة.

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وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس" الكويتية إن رجال المباحث وبالتدقيق في هويات أحد المشتبه بهم، تبين أنه مخالف لقانون الإقامة منذ عام 1998 أي منذ 25 عاما، وأنه وصل إلى البلاد قبل 29 عاما ولم يغادرها منذ ذلك التاريخ.

وأضاف المصدر أن المخالف الذي يدعي "رمسيس" ويبلغ من العمر 56 عاما، ويعمل في منطقة مزارع المطلاع منذ عام 1995 بعد وصوله إلى الكويت عام 1994.

وصرح بأن زملاءه في المنطقة يطلقون عليه "رمسيس الأول" كونه أقدمهم.

ولفت المصدر إلى أن المخالف حاول خداع رجال المباحث والهرب منهم لكنهم أطبقوا عليه، وأحالوه إلى إدارة شؤون التوقيف والإبعاد تمهيدا لاستخراج وثيقة سفر له من سفارته بالبلاد ومن ثم ترحيله إلى موطنه.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية