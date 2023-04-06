صحيفة تكشف عن الجنسيات الأكثر إبعادا من الكويت منذ بداية العام

أبعدت السلطات الأمنية الكويتية 9 آلاف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم بينهم نحو 4000 امرأة، وذلك منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى نهاية مارس الماضي.

وجاءت الجالية الهندية في المرتبة الأولى في أعداد المبعدين، تلاها أبناء الجالية الفلبينية، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجالية السيلانية، وكان المصريون في المرتبة الرابعة.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، جاء الإبعاد بسبب تورط المبعدين في قضايا جنائية وجنح، وغالبيتهم أبعد إداريا للمصلحة العامة، والبعض الآخر بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم تقضي بإبعادهم عن الكويت.

وقال مصادر أمنية للصحيفة إن نحو 700 رجل وامرأة يقبعون حاليا في سجن الإبعاد، ويتم الترتيب من أجل ترحيلهم إلى أوطانهم خلال الأيام الـ10 المقبلة، مؤكدة أن ترحيل 9 آلاف وافد إلى بلدانهم خلال 3 أشهر فقط أي بمعدل 3 آلاف وافد شهريا، يدل على سرعة وتيرة الإبعاد التي أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه خلال السنوات السابقة.

المصدر: "القبس"