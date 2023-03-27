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الكويت ترحل ألفي أستاذ وافد من 24 جنسية

أخبار العالم العربي

الكويت ترحل ألفي أستاذ وافد من 24 جنسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة التربية الكويتية الاستغناء عن أكثر من 2000 معلم وافد ورئيس قسم في 14 تخصصا، ضمن خطتها إحلال مواطنين بدلا منهم.

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وأكدت الوزارة أن المشمولين بقرار الإحلال بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، هي: سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وإرتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.

وكان وزير التربية والتعليم العالي في الكويت حمد العدواني أكد، في ديسمبر الماضي، أن الوزارة ستنهي عمل عدد من المعلمين الوافدين بعد نهاية العام الدراسي الحالي، لفسح المجال لتكويت بعض التخصصات التزاما بخطة الحكومة.

المصدر: الخليج أونلاين 

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