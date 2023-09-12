المغرب.. مديرية الأرصاد الجوية تنفي إصدار نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي

نفت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب إصدار أي نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي بشأن أمطار عاصفية تصل إلى 120 مليمترا، تهم عددا من المناطق خاصة تلك المنكوبة بالزلزال.

وجاء نفي مديرية الأرصاد عقب تداول نشرة إنذارية زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال مسؤول التواصل في المديرية الحسين يوعابد، في تصريح لموقع "هسبريس"، إن مديرية الأرصاد لم تصدر أي نشرة إنذارية.

وصرح بأن التوقعات تشير إلى وجود زخات رعدية، لكن ليس هناك أي معلومات عن وصولها إلى 120 مليمترا.

وأضاف يوعابد أنه ونتيجة لمرور بعض الكتل الهوائية الباردة نسبيا في الأجواء العليا للمملكة، ستتميز الحالة الجوية اعتبارا من بعد ظهر يوم الأربعاء وحتى الجمعة بتشكل سحب غير مستقرة، من المتوقع أن تعطي زخات مطرية أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحه الجنوبية الشرقية، وكذلك على السهول المتواجدة غرب الأطلس، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأكد المتحدث أنه يتوقع أن تهطل بعد ظهر الأربعاء بعض الأمطار بالإضافة إلى زخات رعدية ضعيفة على مرتفعات الأطلس المتوسط والسهول المجاورة، وكذا السفوح الشرقية، خصوصا مناطق أزيلال، وميدلت، وخنيفرة، وتازة، والرشيدية، وبوعرفة.

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ووفق المسؤول ذاته، فإنه من المتوقع أن تهطل الأمطار يوم الخميس بالإضافة زخات رعدية على مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والسهول الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية، خاصة مناطق الحوز، وتارودانت، وأزيلال، وورززات، ومراكش.

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وأعلنت الداخلية المغربية الثلاثاء، أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت 2901 شخص فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

المصدر: "هسبريس" + وكالات