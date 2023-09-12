رائحة الجو في مصر تثير تساؤلات .. والأرصاد الجوية تعلق

أثارت رائحة الجو في مصر خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل حيث لاحظ عدد من المواطنين وجود رائحة غريبة في الجو فجر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر تشبه رائحة مياه الصرف الصحي.

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وربط البعض بين الرائحة والعاصفة "دانيال" التي تأثرت مصر بها أمس الاثنين.

ونفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الأقاويل المترددة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أي صلة ربط بين الرائحة المنتشرة وتداعيات العاصفة.

وأوضحت غانم أن تداعيات العاصفة دانيال تكمن فقط في حدوث الأتربة وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، وذلك بالفعل ما تعرضت له بعض المناطق في مصر من رياح وأتربة ورمال مثارة بسبب العاصفة التي ضربت الأراضي الليبية.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من حالة عدم الاستقرار المتوقعة اليوم بسبب المنخفض الليبي الذي وصل إلى مصر أمس الاثنين، الذي ضرب المناطق الشرقية من ليبيا وامتد تأثيرها إلى مناطق من شمال البلاد في مصر وتصل إلى مناطق من الدلتا والقاهرة اليوم الثلاثاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية