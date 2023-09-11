تعرضت لها منذ 4 سنوات.. توقعات بعودة "عاصفة التنين" إلى مصر في بداية فصل الخريف

قال موقع "الدستور" المصري إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت عودة "عاصفة التنين" خلال الفترة المقبلة وبالتحديد مع بداية فصل الخريف.

وكشفت منار غنيم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة، أنه من الوارد خلال أيام وأسابيع فصل الخريف ظهور حالات مناخية مشابهة لـ"عاصفة التنين" التي تعرضت لها مصر في أكتوبر 2019، بسبب الاحترار العالمي والتغيرات المناخية التي أصبحنا نشهدها بشكل كبير مؤخرًا.

إقرأ المزيد

وفي أكتوبر 2019، اشتدت العاصفة التي انتقلت إلى غرب البحر الأبيض المتوسط مع تحركها فوق مصر، مما أدى إلى انتشار أمطار غزيرة وعواصف رعدية في الأجزاء الشمالية من البلاد.

وتسببت العاصفة التي أطلق عليها اسم "التنين" في هطول أمطار تراوحت بين 25 و50 ملم (1-2 بوصة) في شمال مصر، أدت إلى ملء الشوارع بالمياه خاصة في المناطق الحضرية والمنخفضة، كما تسببت في حدوث تسربات في المباني.

إلى ذلك، أوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة "دانيال" لن يتعدى سوى هطول أمطار غزيرة ومتفاوتة في الشدة، وذلك على السواحل الغربية المصرية وخصوصا السلوم ومطروح.

إقرأ المزيد

وأشارت منار غنيم إلى أنها ستستمر طوال الأسبوع الحالي على شمال الوجة البحري وبكميات متفاوتة أيضا، وهذا بعد أن تفقد العاصفة قواتها على الأراضي الليبية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الأرصاد الجوية في منشور عاجل لها عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، عن وصول العاصفة "دانيال" إلى مصر.

وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة "دانيال" على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

جدير بالذكر أن الإعصار "دانيال" القوي القادم من البحر المتوسط اجتاح ​مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص، وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.

المصدر: موقع "الدستور" المصري