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لبنان.. عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة وسقوط مزيد من الضحايا

أخبار العالم العربي

لبنان.. عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة وسقوط مزيد من الضحايا
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أفاد موقع "النشرة" اللبناني بعودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات طوال الليل استخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة، وسط ارتفاع عدد الجرحى إلى 10.

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