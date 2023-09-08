لبنان.. عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة وسقوط مزيد من الضحايا
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أفاد موقع "النشرة" اللبناني بعودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات طوال الليل استخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة، وسط ارتفاع عدد الجرحى إلى 10.
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