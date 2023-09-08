لبنان.. عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة وسقوط مزيد من الضحايا

أفاد موقع "النشرة" اللبناني بعودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات طوال الليل استخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة، وسط ارتفاع عدد الجرحى إلى 10.

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