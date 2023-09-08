لبنان.. هدوء حذر بعد اشتباكات أوقعت 3 إصابات في مخيم عين الحلوة

قالت وسائل إعلام لبنانية إن هدوءا حذرا يسود ​مخيم عين الحلوة​ في لبنان عقب توقف إطلاق النار إثر اشتباكات اندلعت أمس بين حركة "فتح" وناشطين إسلاميين أسفرت عن وقوع 3 إصابات.

ولفت موقع "النشرة" اللبناني إلى أنه تم إقفال جميع فروع الجامعة اللبنانية في صيدا إثر الأوضاع الأمنية المستجدة في المدينة وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين، كما تأجلت الامتحانات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق، على أن تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة.

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واندلعت مساء الخميس اشتباكات عنيفة بين حركة "فتح" وناشطين إسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارئ، أسفرت عن إصابات تم نقلهم إلى المستشفى.

وسجلت حركة نزوح كثيفة من ​مخيم عين الحلوة،​ أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الواقع في مدينة صيدا، عقب اندلاع الاشتباكات وسقوط قذيفة في منطقة الفيلات.

وشهد مخيم عين الحلوة اشتباكات عنيفة شهر يوليو الماضي أدت لسقوط قتلى، مما أجبر المئات على الفرار.

وتعد الاشتباكات بين مجموعات متنافسة أمرا شائعا في مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين رسميا، انضم إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا، وبالتالي فإنه من غير المعلوم عدد القاطنين فعليا داخل المخيم.

🔻 عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة في #لبنان و نزوح عدد من العائلات خارج المخيم pic.twitter.com/wSFFdWWPO2 — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) September 7, 2023

النزوح في مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/RYIoeOSvIy — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 7, 2023

المصدر: النشرة