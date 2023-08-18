"الأونروا" تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة في لبنان

أعلنت وكالة "الأونروا" تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، احتجاجا على انتشار المسلحين في محيط مدارسها، ومواقع أخرى في المنطقة.

وقالت الأونروا في بيان إنها لا تتهاون إطلاقا "مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها"، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تكون المدارس في المخيم مستعدة لاستقبال 3200 طفل في بداية العام الدراسي الجديد "بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حدثت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي وقعت".

وأضاف البيان "تجدد الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".

واندلعت اشتباكات أدت لسقوط قتلى في مخيم عين الحلوة الشهر الماضي بعدما حاول مسلحون إسلاميون اغتيال محمود خليل القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية، مما أجبر المئات على الفرار.

ويعيش نحو 400 ألف لاجئ في 12 مخيما للفلسطينيين بلبنان يعود تاريخها إلى عام 1948.

وتأسست "الأونروا" عام 1949 وتقدم خدمات عامة تشمل المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

المصدر: "رويترز"