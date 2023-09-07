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العراق.. أموال أركان النظام السابق المنقولة وغير المنقولة على طاولة البرلمان

أخبار العالم العربي

العراق.. أموال أركان النظام السابق المنقولة وغير المنقولة على طاولة البرلمان
AFP
مجلس النواب العراقي - أرشيف -
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أعلن البرلمان العراقي عن جدول أعمال جلسة يوم السبت، حيث كشف أنه سيناقش التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.

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وقالت الدائرة في بيان إن جدول أعمال الجلسة رقم 12 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990.

وأوضحت أن الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها من قانون رقم 13 لسنة 2016 - التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012.

وتابعت أن الجلسة ستشمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، وأيضا القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية.

وأشارت إلى أن الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017، وأيضا مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم 15 لسنة 2012.

العراق.. أموال أركان النظام السابق المنقولة وغير المنقولة على طاولة البرلمان

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية

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