الجامعة العربية تدعو إلى الإسراع بإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا

دعا مجلس جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا، مشيدا بجهود لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

ورحب المجلس، في بيان صادر عنه في ختام اجتماع في القاهرة، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا، مؤكدا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.

وأكد المجلس مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

ورأى البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا "خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة"، مشددا على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأعربت الجامعة عن ترحيبها بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته ليكون مؤسسة سيادية موحدة، والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وفق نص البيان.

وشدد بيان الجامعة، على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.

المصدر: RT