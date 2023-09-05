مصر.. جهاز حماية المستهلك يصدر تحذيرا عاجلا بخصوص صفحة في مواقع التواصل

أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر تحذيرا من صفحة مزيفة ووهمية في مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة شركة تعمل في البيع عبر المنصات الإلكترونية.



وفي بيان له، قال الجهاز: "يحذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني)".

وأضاف البيان: "تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان "العودة للمدارس" منتحلة في ذلك "إسم - شعار - التصميمات" الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها، وذلك لجذب المستهلكين للإٍشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفا، وبعد الإجابة علي الأسئلة من قبل المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ "8000 جنيه"، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من "إسم - دولة - رقم الهاتف"، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللاشتراك حيث يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون".

وتابع جهاز حماية المستهلك في بيانه: "ونوضح أنه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة، تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة صفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بياناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضا بلاغا من الشركة المالكة للعلامة التجارية، أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية على "السوشيال ميديا" وتدعي تبعيتها للشركة، وهذا بخلاف الحقيقة".

وأردف البيان: "ويُناشد جهاز حماية المستهلك، السادة المستهلكين ضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، وأيضا عدم الاشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريحا من الجهات المختصة الأخرى".

المصدر: RT