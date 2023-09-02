وزارة التعليم المصرية: الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض المهن وكلفنا الكليات تطوير المناهج الدراسية

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر عادل عبد الغفار، تفاصيل عن فعاليات مبادرة "كن مستعدا"، وهي أحد أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح عادل عبد الغفار أن هناك وظائف تقليدية ستندثر خلال السنوات المقبلة، وفي ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يجتاح كافة التخصصات، تم إطلاق مبادرة "كن مستعدا!"، لافتا إلى أن التوجه العالمي مؤخرا نحو الذكاء الاصطناعي والرقمنة جميعها أمور شجعت الوزارة لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية، وأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض المهن في المجالات الطبية والإعلامية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة كلفت الكليات بتطوير المناهج الدراسية، بجانب توفير التدريبات المختلفة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مضيفا: "تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تشهد إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة 2023 في مراحل التنسيق المختلفة التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وهذه مؤشرات قوية لإدراك الطلاب للتطور التكنولوجي وأهميته في الفترة الحالية".

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه تم تطوير أقسام الكليات ذات المجاميع المرتفعة المختلفة، لكي تواكب التغيرات التي نشهدها في العصر الحالي.

وبين أن منظومة التعليم العالي خلال الـ10 سنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا على المستوى الكمي والكيفي لكي تغطي حاجة السوق، مشيرا إلى أن إنشاء الكليات التكنولوجية والأهلية والأجنبية في مصر كلها تواكب التطورات الحديثة، ويتم خلالها تأهيل الطلاب لسوق العمل خلال الفترة المقبلة.

كما ذكر عادل عبد الغفار أن بداية العام الدراسي للتعليم الجامعي سيكون يوم 30 سبتمبر الجاري، وأنه لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة.

وأفاد عبد الغفار بأن تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الهندسة من 5 سنوات إلى 4 سنوات لكي يواكب التطورات الراهنة التي يشهدها العالم، وأنه سيتم العمل بنظام الساعات المعتمدة، بجانب تطوير المناهج الدراسية التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

كما قال إن هناك بعض التخصصات سيتم تقليص السنوات الدراسية فيها على غرار ما حدث في كلية الهندسة.

وختم حديثه قائلا: "الوزارة تنتظر إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وبعدها سيتم فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة، وهناك أماكن شاغرة في العديد من الكليات بالجامعات الحكومية".

المصدر: "القاهرة 24"