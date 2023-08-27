هل يمكن لـ ChatGPT أن ينقذنا من الوباء القادم؟

يجتاز الذكاء الاصطناعي أعتى امتحانات القانون والفحوصات الطبية، وتأليف كتب الأطفال في ساعات، وإجراء مقابلات العمل.

والآن، يعتقد العلماء أن ChatGPT لديه القدرة على إنقاذ البشرية من الوباء القادم.

تستخدم النماذج الحالية التحليل الرياضي، لكن الباحثين في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا وجدوا أن بإمكانهم استخدام برنامج الدردشة الآلي لمحاكاة كيفية انتشار الفيروس في المدينة.

ودفع الباحثون ChatGPT إلى إنشاء مدينة Dewberry Hollow كموطن لـ 100 شخص بأسمائهم وأعمارهم وسماتهم الشخصية وسيرهم الذاتية، وقعوا ضحية فيروس خيالي يسمى Catsate.

وقال الفريق في الدراسة: "عندما تعلق الأمر بتقديم معلومات حول الفيروس، تم تحديد أن Catsate هو فيروس معد ينتقل من إنسان إلى آخر عبر الهواء، وأن العلماء يحذرون من وباء محتمل".

وشارك الفريق مقتطفات من ألأشخاص استخدموا في التجربة: ليزا تبلغ من العمر 29 عاما وهي غير واثقة وغير حاسمة وغير عدوانية ومستقلة، بينما تتمتع كارول البالغة من العمر 36 عاما بسمات التعاون والهدوء.

لتوفير الفئة العمرية، قام الفريق أيضا بإنشاء يوجين - رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وهو شخص قاس وعفوي.

ثم تم إجراء ما مجموعه ثلاث تجارب 10 مرات لكل منها.

وتضمنت الشروط الثلاثة التشغيل الأساسي، وردود الفعل المتعلقة بالصحة الذاتية، والتغذية الراجعة كاملة.

وأثناء التشغيل الأساسي، تم إبلاغ العملاء بالمدينة وشخصياتهم وأعمارهم وعملهم لكسب لقمة العيش.

وكان الفيروس ينتشر خلال هذه الحالة، ولكن كان على الأشخاص أو الوكلاء أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون في المنزل ويلتزمون عدم التفاعل مع الآخرين.

وفي حالة الملاحظات المتعلقة بالصحة الذاتية، بالإضافة إلى معلومات التشغيل الأساسية، يتم إبلاغ الوكلاء بالأعراض الصحية التي يعانون منها، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى عزلهم عزلا ذاتيا عن طريق البقاء في المنزل.

وقال الباحثون في الدراسة: "نحن نفترض أن بعض العملاء سيمارسون بأنفسهم الحجر الصحي بناء على معلومات حول أعراضهم، ما يؤدي بدوره إلى تقليل معدل الإصابة".

ثم بالنسبة للحالة الأخيرة، التغذية الراجعة الكاملة، يقرأ الوكلاء الأخبار اليومية، بما في ذلك معلومات حول النسبة المئوية للأشخاص في البلدة الذين أبلغوا عن أعراض Catsate.

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وجاء في الدراسة: "نفترض أن بعض العملاء سيمارسون العزلة الذاتية، وهو سلوك يرتبط بالمعلومات حول انتشار المرض في المدينة، ونتيجة لذلك، تشبه أنماط انتشار الفيروس الأنماط التذبذبية".

وقد لوحظ الآتي: "العوامل قادرة بشكل جماعي على تسطيح منحنى الوباء". ويقوم النظام بإعادة إنشاء أنماط مختلفة من الوباء، بما في ذلك الموجات المتعددة والحالات الموبوءة المستمرة.

ووجد الفريق أيضا أن الوكلاء سيعملون بشكل مشابه للوكلاء المستندين إلى القواعد الذين يتحملون التفويضات دون معلومات، كما هو الحال في التشغيل الأساسي.

وكانت الخطوة الأخرى في تسوية المنحنى في المدينة الوهمية هي إبلاغ الوكلاء بصحتهم في بداية كل خطوة زمنية.

وشارك الفريق: "لقد لاحظنا أن العوامل التي تظهر عليها الأعراض من المرجح أن تقلل من قدرتها على الحركة. معظم العملاء الذين يعانون من أعراض الحمى والسعال يعزلون أنفسهم بالبقاء في المنزل. ونتيجة لذلك، فإن العوامل قادرة على إبطاء انتشار المرض".

وفي الحالة النهائية، التغذية الراجعة الكاملة، وجد الفريق أنه عندما يتم تزويد العملاء بمعلومات الصحة المجتمعية، والأخبار حول الوباء، وعدد الحالات النشطة اليومية في مدينتهم التي تمت محاكاتها، يمكنهم تسوية منحنى الوباء بشكل كبير في مدينتهم من خلال عزل ذاتي.

وخلص الفريق في الدراسة إلى أنه "إلى جانب إنشاء طريقة جديدة لنمذجة الوباء، تساهم هذه الدراسة في الأدبيات المتعلقة بالتعقيد ونمذجة النظام المعقد من خلال توفير نهج جديد لدمج السلوك البشري في نماذج محاكاة النظم الاجتماعية. إن تحديد وصياغة الاستجابات البشرية في الأنظمة المعقدة يمثلان تحديا دائما".

المصدر: ديلي ميل