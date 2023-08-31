مصر.. الداخلية تكشف ملابسات إشعال النيران بمدخل مركز تجاري والتعدي على قطة بالجيزة (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو في "فيسبوك" يتضمن قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل عقار والتعدي على قطة بالجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل سنتر تجاري، وقيام أحدهم بالإمساك بذيل قطة صغيرة والدوران بها بيده وإلقائها أرضا".

وأضاف البيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة)".

وأردفت الداخلية: "وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بإشعال النيران والتعدي على قطة بمدخل أحد السناتر التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر على النحو المشار إليه"، مؤكدة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: RT