غضب في اليمن بعد زيارة مسؤول أمريكي برفقة المارينز مدارس سيئون في حضرموت

فاجأ مسؤول أمريكي مع جنود مارينز أمريكيين وسعوديين وبعض المدرعات، إحدى المدارس الثانوية بمدينة سيئون بوادي حضرموت، شرقي اليمن ولم يكن مع وفده أي مسؤول من التربية أو السلطة المحلية.

وقبيل ذلك، أقدمت عناصر عسكرية أمريكية مدججة بالسلاح وبالزي العسكري على الانتشار في مناطق متفرقة من مديريات وادي حضرموت، شرقي اليمن بحسب ما ذكرته "قناة المسيرة".

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وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأنهم تفاجأوا بحضور المسؤول الأمريكي ومرافقته، والذين دخلوا الصف الثالث الثانوي والتقوا بالإدارة والطلاب، ثم انتقلوا إلى ثانوية البنات والتقوا بالإدارة هناك.

ورافق الوفد العسكري الأمريكي مترجم "في تأكيد إضافي على حجم تماهي عناصر المرتزقة في تسهيل وتمكين احتلال الأراضي اليمنية وانتهاك سيادتها لقوات أجنبية عسكرية غازية"، بحسب المصادر.

وذكرت "المسيرة" أن الفترة المنصرمة شهدت نشاطا متزايدا لاستقدام عناصر أمريكية عسكرية إلى المناطق المحتلة في جنوب البلد، كما زادت وتيرة الزيارات والنزول الميداني لهذه العناصر الغازية إلى قطاعات مدنية وخدمية وطلابية.

وأكد المصدر ذاته الاستياء الشعبي الواسع في مدينة سيئون، حيث اعتبر المواطنون تلك التحركات "انتهاكا للسيادة اليمنية، وخذلانا وتسليما من المرتزقة لسيادة بلادهم لقوات غازية".

المصدر: المسيرة نت