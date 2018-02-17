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التحالف العربي يطلق عملية "الفيصل" في حضرموت

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يطلق عملية
Noah Browning
جندي إماراتي في اليمن- صورة أرشيفية
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أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات السبت عملية "الفيصل" ضد تنظيم "القاعدة" في وادي المسيني في محافظة حضرموت اليمنية عبر ثلاثة محاور أساسية وبإسناد جوي.

وحسب وكالة "وام" الإماراتية فإن قوات التحالف تمكنت في وقت سابق من دخول وادي المسيني، أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت وسيطرت على مداخله المؤدية للساحل.

وقادت الإمارات عمليات رئيسية في حضرموت ضد القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتواجدة في اليمن في أبريل 2016 وكان أبرز نتائجها الحد من الأعمال الإرهابية في عدة محافظات يمنية.

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وأسهمت تلك العمليات في استعادة مرافق حيوية في محافظة حضرموت كان أبرزها ميناء المكلا وإعادته للخدمة وتحويل عائداته للمحافظة.

وأرسلت الإمارات بعد تحرير الميناء وعودته إلى الحكومة اليمنية مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان في المكلا، وخصصت 20 مليون دولار لإعادة بناء الميناء ومشاريع تنموية أخرى في المدينة.

المصدر: وام

أحمد باديان

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