اليمن.. طائرة بدون طيار أمريكية تستهدف حافلة بغارتين جنوب محافظة مأرب

قالت مصادر إعلامية يمنية مساء الأربعاء، إن طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة بغارتين جنوب محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكر موقع "عدن الغد" نقلا عن مصادر محلية أن طائرة بدون طيار يرجح أنها أمريكية شنت غارتين جويتين في محافظة مأرب.

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وبحسب المصادر فقد تم استهداف حافلة نقل صغيرة بجوار محطة شقمان في منطقة حاجبة جنوب مدينة مأرب.

وأفادت وكالة "شينخوا" نقلا عن مصدر محلي مسؤول، بأن شخصين على الأقل قتلا إثر قصف بطائرة بدون طيار في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وأضاف المصدر أن هوية القتيلين لم تعرف بعد، مشيرا إلى أن القصف الجوي استهدف الحافلة بشكل مباشر وأن دوي الانفجار سمع في أنحاء متفرقة من المنطقة.

وتخضع المنطقة التي جرى فيها استهداف الحافلة لسيطرة القوات الحكومية اليمنية.

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ولم تعلق السلطات اليمنية على الحادثة على الفور.

أول زيارة

وتزامن القصف مع أول زيارة يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى مأرب، عقد خلالها مباحثات حول تطورات الأزمة في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن "المبعوث الأممي وصل إلى مأرب في أول زيارة له للمحافظة، وعقد مباحثات مع محافظ المدينة عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة".

وتمحورت المباحثات حول آخر "المستجدات في الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية"، وفق المصدر ذاته.

المصدر: وسائل إعلام يمنية