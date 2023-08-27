بيان عاجل ومفاجئ بعد تعديل الدراسة لـ4 سنوات في كلية الهندسة في مصر

أصدر نقيب المهندسين المصريين، طارق النبراوي، بيانا عاجلا أعرب فيه عن رفض النقابة لقرار جامعة القاهرة بتعديل اللائحة داخل كلية الهندسة وتقليص الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار": "مقدرش أساوي في دخول النقابة بين الطلاب اللي هيدرسوا 4 سنوات في هندسة القاهرة، وزملائهم اللي بيدرسوا لمدة 5 سنوات وعلى أعلى درجة من التفوق، ولم تتح لهم فرصة امتلاك تلك الميزة".

وقال إنه سيحيل الملف إلى لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، والتي تضم أعلى درجات علمية هندسية، من أجل إبداء الرأي بصفة مبدئية في الموضوع.

ونوه بأن النظام الجديد الذي أعلنته جامعة القاهرة يفتقد لبعض النقاط الأساسية أهمها التدريب، قائلا إن التدريب يخصص له فصل دراسي بالكامل.

وأشار إلى أن فرصة التدريب في النظام الجديد لا يمكن أن تصبح متاحة لمئات الآلاف الموجودين في التعليم الهندسي، منوهًا بأن تحوله إلى صورة شكلية أمر بالغ الخطورة ويؤدي إلى الشك في المستوى العلمي.

ولفت إلى أن بلوغ عدد ساعات الدراسة في كليات الهندسة 180 ساعة، بمثابة الحد المناسب لتخريج مهندس على أعلى مستوى، خاصة مع ظروف التعليم في مصر والكثافات العددية.

وأكد أن التعليم الحكومي القائد والرائد، والضمانة الأساسية للتعليم والحياة الاجتماعية السليمة في مصر»، مشددًا على أهمية دعمه ماديًا أو علميًا، من المجتمع أو الدولة.

وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الخميس الماضي، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة، إذ أعلن عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلا من 5 سنوات كما كان معهودا.

ووفقا لهذا التعديل تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية، والتوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية في التعليم الجامعي.

المصدر : الشروق المصرية