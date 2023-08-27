العراق.. الحكم 15 سنة لقاتلة الطفل موسى ولاء الذي أثارت قصته تعاطف الملايين

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، الحكم 15 سنة لقاتلة الطفل موسى ولاء الذي أثارت قصته الرأي العام وتعاطفت معه الملايين.

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وذكر في بيان صحفي أن "المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار مما أدى إلى إصابته بندبات أفضت إلى موته بمتلازمة الطفل المعنف".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية".



المصدر: RT