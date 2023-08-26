مصر.. حزب جديد يعلن دعم السيسي بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن رئيس "حزب الريادة" أمين "تنظيم تحالف الأحزاب المصرية" كمال حسنين، دعم الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرا إلى دوافع دعم هذا الترشيح من قبلهم.

وقال حسنين في بيان رسمي، منذ قليل، إن الفترة المقبلة تحتاج قائد قاطرة التنمية الشاملة للعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

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ولفت إلى أن اختيار "حزب الريادة" دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة "ليستكمل مسيرة التنمية التي بدأها منذ عدة أعوام".

وأضاف أن السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعدّدة متنوعة في جميع المجالات المختلفة وتحقيق نجاحات كبيرة ومنها البنية التحتية للبلاد، وأن الرئيس يسعى دائما بالانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة وعليه أن يستكمل الرئيس السيسي رئاسة الدولة للعبور بالوطن إلى مزيد من النجاحات.

وقبل يومين، أعلن "الحزب الناصري" في مصر عن دعمه ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة "لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن في ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد".

وقد انتشرت في شوارع القاهرة، أواسط أغسطس الجاري، أولى اللافتات التي تدعم الرئيس السيسي لولاية جديدة ودعمه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. حيث ظهرت اللافتات بدعم من حزب "المصريين الأحرار"، وكتب فيها: "حزب المصريين الأحرار، علشان مصر اللي بنحلم بيها السيسي مرشحنا".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المذكورة مرتقبة في العام المقبل 2024.

المصدر: القاهرة 24 + RT