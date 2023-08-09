مصر.. مستشار الحوار الوطني بدراوي يكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول نيته الترشح للرئاسة

نفى مستشار الحوار الوطني في مصر، حسام بدراوي، نيته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، متهما أطرافا باقتطاع تصريحاته واجتزائها لـ"تشويه الحقيقة".

وفي تصريحات لموقع "اليوم السابع"، أكد حسام بدراوي أن "معتقداته السياسية لم تتغير، وما قاله بالأمس يقوله اليوم، وتصريحاته ليس فيها غير ما في الدستور"، معربا عن استغرابه من اعتبار ذلك نقدا.

وأردف بدراوي: "كلامي عن المؤسسة العسكرية دائما مسبوق ومتبوع بالاحترام، وقولي إنها "لا يجب أمام أعين الشعب أن تكون مسؤولة عن التنمية الاقتصادية أو الممارسة السياسية"، حماية لها، لأنها ملجأ الشعب لحمايته وحماية الدستور، وهذا هو دورها الدستوري"، متابعا: "لا يصح أن يستخدم أحد قولي ويلويه ويلونه بأغراض هدامة ضد مؤسسة محترمة تعرف دورها جيدا".

وأكمل مستشار الحوار الوطني: "دعوتي لتداول السلطة ليست انتقادا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بل هو فلسفة الدستور وفحواه، وإلا كان معناه أن الرئيس ضد (تداول السلطة)، وهذا هو ما لم يقله ولن يفعله، فلا نُقَوله ما لم يقل، لأنه حامي الدستور أساسا"، مشددا على أن "قبول النظام اختلافه السياسي، يحسب له وليس عليه".

وأشار بدراوي إلى أن ما يتم تداوله بين الوقت والآخر بشأن نيته بالترشح لرئاسة الجمهورية، أمرٌ لا وجود له، قائلا: "لا أفكر ومش هيحصل.. أنا بقول رأيي الحر دون أهداف خفية ولا أريد سوى مصلحة بلدي".

المصدر: "اليوم السابع"