مصر.. مرشح للرئاسة يعرض المحاور الأساسية لبرنامجه لتحقيق 5 أهداف استراتيجية

قال رئيس حزب "الشعب الجمهوري" والمرشح للانتخابات الرئاسية في مصر، حازم عمر، بأن برنامجه الانتخابي يتم إعداده بدقة شديدة، لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية تشكل أولويات المرحلة المقبلة.

وصرح المرشح الرئاسي المصري المحتمل لرئاسة الجمهورية، حازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن برنامجه الرئاسي يتم إعداده بدقة شديدة لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية تشكل أولويات المرحلة المقبلة من وجهة نظره.

RT

وقال حازم عمر: "لقد تم بناء سياسات برنامجنا الرئاسي الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكي يحقق خمسة أهداف استراتيجية تشكل من وجهة نظرنا أولويات المرحلة القادمة للدولة المصرية، ويمكن أن نلخص تلك الأهداف الاستراتيجية الخمسة على النحو التالي: أولا تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، وفتح المجال العام والارتقاء بمناخ العمل السياسي، وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة، وترسيخ الحياة الحزبية ودعم الأحزاب".

RT

وأضاف أنه من بين الأهداف "المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، وضبط السياسات النقدية، وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية والضريبية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية يحمي الطبقة المتوسطة من التآكل ويساند الطبقات الضعيفة من العمال ومحدودي الدخل".

كما أوضح أن "الهدف الثالث هو الارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري والحقوق والحريات العامة والخاصة".

RT

وأشار إلى أنه من بين الأهداف أيضا "معالجة الانعكاسات الناجمة عن مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العالقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية والحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من استقرار الدولة والحفاظ على حيوية مؤسساتها الخدمية والعسكرية والأمنية، والعمل على استمرار رفع كفاءتها وتعظيم قدراتها".

وأكد حازم عمر: "سيتم عرض برنامجنا تفصيليا على الشعب المصري عقب فتح باب الترشح رسميا".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT