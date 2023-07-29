مرشح للرئاسة في مصر: من الواجب المشاركة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الانتقال السلمي للسلطة

قال رئيس حزب "الشعب الجمهوري" والمرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حازم عمر، إن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني.

وأضاف حازم عمر خلال مؤتمر عقده حزب الشعب الجمهوري في مدينة الغردقة حضره عدد من قيادات الحزب، أن مصر دخلت مرحلة من الاستقرار تؤهلها للتنافسية بين القوى السياسية الفاعلة.

وصرح بأنه وبعد أن أصبحت الدولة المصرية في مرحلة طبيعية مستقرة وأصبح لها أولويات وأهداف استراتيجية ذات طابع اقتصادي واجتماعي تستدعي عودة التنافسية وآليات تكليف السلطة مرة أخرى إلى حاضنتها الطبيعية من القوى السياسية والشعبية شأن سائر الدول المدنية الحديثة المستقرة سياسيا وأمنيا، أصبح من الواجب الوطني المشاركة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الإنتقال السلمي للسلطة.

وتابع قائلا: "من هذا المنطلق اتخذنا قرار المنافسة والترشح لرئاسة الجمهورية واضعين نصب أعيننا الأهداف الاستراتيجية الخمسة للمرحلة القادمة والتي نلتزم بها ولدينا من الخبرة والقدرة والعزم على تحقيقها".

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتمثل في تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، والإرتقاء بمناخ العمل السياسي، وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة، أيضا المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة، وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية، علاوة على الإرتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري مع الحقوق والحريات العامة والخاصة، فضلا عن الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها، بالإضافة إلى معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية.

واختتم رئيس الحزب كلمته قائلا "إن السلطة لا تذهب لمن يسعى إليها، ولكن يكلف بها من يحقق أولويات الدولة وأهدافها الإستراتيجية لكل مرحلة".

RT - القاهرة - ناصر حاتم