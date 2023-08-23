الحزب الناصري يدعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن الحزب الناصري بمصر دعمه دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة "لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن في ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد".

وقال الحزب العربي الديمقراطي الناصري في بيان له إنه يرشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا في بيان له إلى أن هذا القرار الحزبي جاء "بصفتنا أحد الأحزاب التاريخية الفاعلة على الساحة الوطنية والقومية وإيمانا منّا بعظمة شعبنا وأمتنا وبوطنية مؤسساتنا العريقة وفي القلب منها قواتنا المسلحة".

إقرأ المزيد

وبرر بيان الحزب، الذي تذيله توقيع رئيسه محمد أبو العلا رضوان، ترشيح السيسي بأنه نابع منم "ثقتنا المتناهية في أن أي مشروع وطني نهضوي دائما ينبع من داخل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها وان العمود الفقري لهذه المؤسسات هو جيشنا العظيم".

واعتبر الحزب المصري أن ترشيحه للسيسي جاء أيضا من أجل إصلاح والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة وعلاج الخلل المتراكم في هذه الملفات، وأردف: "كلنا ثقة في قدرة الإدارة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق ذلك رغم ضعف الموارد بل وندرتها في بعض الأحيان".

وشدد البيان في هذا السياق عدم دعمه أي مرشح آخر أيا كان "فالوطن ليس ألعوبة يتسلى بها المغامرون أو الممولون أو أصحاب الأجندات المجهولة.. وليس حقل تجارب يعبث فيه الفوضويين والمتشنجون والأدعاء".

وكشف الحزب عن نيته تدشين أولى مؤتمراته الجماهيرية لدعم ترشح السيسي، في منتصف الشهر القادم.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم