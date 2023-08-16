السيسي يوجه رسالة للمصريين حول أزمة كبرى

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة سوف تكون قادرة على تخطي الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أن هذه الأزمة سوف تنتهي.

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وقال السيسي إن "هذا الظرف الاقتصادي الصعب سوف ينتهي، وهذا الأمر ليس بسبب وجوده ولكن هذه حكمة الله في الدنيا والمجتمع والعالم"، مشيرا إلى أنه يتم مقابلة هذه التحديات بالجهد والتخطيط والإرداة.

وأشار الرئيس المصري خلال لقائه وكلمته مع أهالي محافظة مطروح: "نحن في صراع مع ظروفنا، والظرف الاقتصادي تحدي ونحن مصرين وقادرين على تخطي هذا الظرف".

وأضاف: "موضوع الناس متأثرة بيه أنا عارف.. والأسعار مرتفعة وانا عارف.. بنحاول بكل قدرة نقلل من تأثير الأزمة دي خاصة المواطنين اللى ظروفهم صعبة".

وتابع: "الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت لأزمتين "أزمة كورونا".. وأزمة أوكرانيا، موضحًأ: "الازمتين دول مكناش سبب فيهم.. أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على العالم.. احنا مش السبب فيها.. حتى الحرب الروسية.. واحنا ما أخدناش قرار ورطنا الدولة المصرية.. وبالتالي انعكاس ده القرار الصعب والخطير أو أي إجراء فيه عدم رشد من الدولة".

وأضاف الرئيس المصري: "احنا في أزمة وبنتكلم بمنتهي الوضوح.. والأزمة تحدي من ضمن تحديات.. زي تحدي الإرهاب من 2011 و2012.. والناس كانت بتقول الموضوع هيخلص ولا لا.. واستنزاف شباب مصر.. وحالة عدم الاستقرار.. وكنت بقول بفضل الله هيخلص.. وبالمناسبة فيه برنامج تطوير كبير لأهلنا في سيناء.. وده حق لهم وبتكلم علشان الرسالة توصل لهم".

المصدر: RT