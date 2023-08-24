أول رد سعودي رسمي على مزاعم "قتل مهاجرين إثيوبيين" على الحدود بين المملكة واليمن

نفى مصدر سعودي مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والمتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية.

وأكد المصدر المسؤول أن هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

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واستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة ونشر تقارير مسيسة ومضللة، ولفت إلى أن الترويج لها يأتي في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

وصرح في السياق بأنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود السعودية - اليمنية.

وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وزعم تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر الاثنين، أن عناصر من حرس الحدود السعودي قتلوا "مئات" المهاجرين واللاجئين الإثيوبيين أثناء عبورهم الحدود اليمنية السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023.

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت قلقها حيال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم فيه حرس الحدود السعودي بقتل "مئات المهاجرين الإثيوبيين" أثناء عبورهم الحدود، مطالبة بتحقيق شامل.

المصدر: واس