واشنطن تطالب بتحقيق سعودي في مزاعم عن "قتل مهاجرين إثيوبيين"

أبدت الولايات المتحدة، قلقها حيال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم فيه حرس الحدود السعوديين، بقتل "مئات المهاجرين الإثيوبيين" أثناء عبورهم للحدود، مطالبة بتحقيق شامل.

وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات.. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وزعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "حرس الحدود السعوديين أطلقوا النيران على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي".

هذا وقال مصدر حكومي سعودي إن "المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، حول إطلاق حرس الحدود السعودي النار على مهاجرين إثيوبيين، أثناء عبورهم الحدود السعودية اليمنية لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر موثوق بها".

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المصدر: أ ف ب