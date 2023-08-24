بن فرحان في قمة "بريكس": يجب مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة "بريكس"، مؤكدا ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول واستقلالها.

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ولفت بن فرحان، خلال كلمته في مقر انعقاد مجموعة "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا، إلى أن "إمكانياتنا ومقوماتنا الاقتصادية في المملكة واعدة ونعمل على استقرار أسواق الطاقة"، مشيرا إلى أن "السعودية تؤكد أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي".

وقال بن فرحان: "المملكة تؤكد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة وهي تهتم بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وتسوية النزاعات بطرق سلمية".

وأكد الوزير السعودي أن "السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة ⁧"بريكس⁩".

يأتي ذلك، عقب دعوة مجموعة "بريكس"، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز في جلسة عقدت بمشاركة ممثلي وقادة الدول التي تريد الانضمام إلى المجموعة، إن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم.

يتبع..