السيسي يتسلم رسالة من الملك عبد الله الثاني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.



وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقاً مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامته، ورسالة تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبعث الرئيس السيسي تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني".

وحسب "بترا"، جرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً مستمراً، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

كما جرى "بحث القضية الفلسطينية وجهود تفعيل العملية السلمية في سياق التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وتأكيد أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية"، وفق "بترا".

المصدر: RT + "بترا"