الجيش الأمريكي يقرّ بتسجيل 17 وفاة بين جنوده في قاعدة "تينكر"

كشفت أبيغيل روسيتا المتحدثة باسم قاعدة "تينكر" الجوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية عن تسجيل 17 حالة وفاة في القاعدة منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت بحديث لوكالة "نوفوستي": "توفي في القاعدة 17 فردا منذ يناير الماضي، بينهم 11 طيارا عسكريا ومدنيا لأسباب طبيعية أو جراء الحوادث، فيما توفي 6 آخرون لأسباب أخرى، بعضها قيد التحقيق".

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وانتشرت عبر مواقع التواصل أنباء عن موجة انتحار اجتاحت مؤخرا القاعدة الأمريكية المذكورة.

المصدر: نوفوستي