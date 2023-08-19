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الجيش الأمريكي يقرّ بتسجيل 17 وفاة بين جنوده في قاعدة "تينكر"

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الجيش الأمريكي يقرّ بتسجيل 17 وفاة بين جنوده في قاعدة
أرشيف - صورة تعبيرية
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كشفت أبيغيل روسيتا المتحدثة باسم قاعدة "تينكر" الجوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية عن تسجيل 17 حالة وفاة في القاعدة منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت بحديث لوكالة "نوفوستي": "توفي في القاعدة 17 فردا منذ يناير الماضي، بينهم 11 طيارا عسكريا ومدنيا لأسباب طبيعية أو جراء الحوادث، فيما توفي 6 آخرون لأسباب أخرى، بعضها قيد التحقيق".

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وانتشرت عبر مواقع التواصل أنباء عن موجة انتحار اجتاحت مؤخرا القاعدة الأمريكية المذكورة.

المصدر: نوفوستي

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