رئيس زامبيا يتوعد المتورطين في قضية الطائرة القادمة من مصر

توعد رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما كل شخص تورط في عملية "احتيال الذهب" في مطار كينيث كاوندا الدولي، موضحا أنه سيتم اعتقال جميع المتورطين ومحاكمتهم.

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وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في لوساكا، يوم الجمعة، قال الرئيس هيشيليما إن "مثل هذه الجرائم ستتم محاربتها بغض النظر عن الأفراد المتورطين".

وأضاف أن "الحكومة ستعمل أيضا مع المنظمات الدولية لضمان محاربة مثل هذا الإجرام".

ومضى، بقوله: "تحدث مثل هذه الجرائم وهناك حاجة للتعاون مع أجنحة التحقيق الدولية لإنهاء مثل هذا الإجرام".

وتابع هيشيليما أن "هناك حاجة لوكالات إنفاذ القانون لتشكيل خطوط ساخنة محمية، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الأنشطة التي تتعارض مع القانون".

وقال إن "ذلك سيضمن مشاركة المواطنين في مكافحة مثل هذه الجرائم والفساد".

وخاطب من سماهم بالمتورطين في القضية: "سواء كنت عضوا في وكالات إنفاذ القانون أو عضوا في الحكومة، إذا شاركت في هذه الجريمة، فأنت بمفردك، فنحن نتبع سيادة القانون".

وأكد هيشيليما أن "بلاده منفتحة على الأعمال التجارية والاستثمار"، مشددا على "عدم وجود مساحة لأعمال إجرامية"، واصفا الحادث الذي وقع في مطار كينيث كاوندا الدولي، بأنه إجرامي.

وأكد أنه "لا داعي للخلط بين الجريمة والسياسة، لأنه بمجرد أن يتم ذلك، ستكون البلاد في حالة من الفوضى".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الزامبية، مصادرة محتويات طائرة وصلت، مساء الأحد الماضي، من مطار القاهرة، قالت إنها "تحمل نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلوغرامًا من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا"، إلا أنها أعلنت لاحقا أن "الحديث يدور عن معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة"، لافتة إلى أنها "ضبطت 5 مسدسات و7 خزن ذخائر، و126 طلقة".

المصدر: zambianobserver