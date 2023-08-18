لغز "طائرة الكنز".. لحظة القبض على متهم جديد في زامبيا (فيديو)

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في زامبيا مشاهد للحظة القبض على مجرم محترف يدعى شادريك أليكس كاساندا كاباسا، على ذمة التحقيق في قضية "الطائرة الكنز".

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وألقى القبض على شادرك كاساندا لاستجوابه من قبل محققي لجنة مكافحة المخدرات وشرطة زامبيا إلى مكان لم يتم الكشف عنه.

ووفقا لوسائل الإعلام في زامبيا فقد تم القبض على كاساندا من قبل منذ شهرين، بعدما قام مع آخرين بالاحتيال على رجل أبيض بمبلغ 500000 دولار أو 10.5 مليون كوانت عندما صادروا بشكل غير قانوني شاحناته متظاهرين بأنهم عمال جمارك.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كاساندا مجرم معروف ولا يزال مطلوبا في الصين لارتكابه جرائم مالية، حيث تم القبض عليه مؤخرا في جنوب إفريقيا بتهمة النصب على شخصية بارزة.

المصدر: وكالات