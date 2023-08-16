الرئيس التونسي يبعث برسالة لنظيره الجزائري

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية نبيل عمار، بالقيام بزيارة إلى الجزائر محملا برسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

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وجاء ذلك خلال لقاء عقد ظهر الثلاثاء بقصر قرطاج وتناول استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية.

وجدد قيس سعيد التأكيد على الدور الهام للدبلوماسية التونسية وعلى ضرورة أن كل من سيتم اعتماده سفيرا يجب أن يمثل تونس أحسن تمثيل ويعمل على تطوير العلاقات مع الدولة التي سيمثل تونس فيها.

أما بالنسبة إلى القناصل، فقد شدد الرئيس على دورهم في تقديم الخدمات للتونسيين بالخارج في أحسن الظروف.

كما شدد على أنه من غير المقبول أن ينتظر مواطن تونسي في الخارج أشهر لتجديد جواز سفره أو للحصول على مضمون ولادة، حيث دعا الرئيس إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الداخلية والخارجية حتى يتم اختصار الآجال.

المصدر: وسائل إعلام تونسية