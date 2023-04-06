تبون: لن نسمح بانهيار تونس ونسعى للمشاركة بلطف للمّ شمل الفرقاء

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حديث لـ"الجزيرة بودكاست" نشر يوم الخميس، أنه لن يسمح بانهيار تونس، مشيرا إلى ضغوط خارجية على تونس وصفها بالخبيثة.

وشدد على أن الضغوطات الخارجية الخبيثة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي ليجد المواطن نفسه يشحذ وطنا حسب قوله.

وتابع الرئيس تبون قائلا إن "الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي ويتمنّى من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده".

وصرح تبون بأن تونس امتداد أمني للجزائر والجزائر بدورها امتداد أمني لتونس.

وأضاف أن الجزائر تسعى دائما إلى رد الجميل لتونس وتقديم المساعدة على قدر المستطاع.

وأوضح أن بلاده تسعى للمشاركة بلطف في الحوار السياسي في تونس دون انحياز لأي طرف بهدف لم شمل الفرقاء التونسيين، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي وهي جزء من العملية الديمقراطية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية