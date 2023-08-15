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رئيس أركان الجيش الجزائري: يجب الالتزام بالشرعية الدولية بعيدا عن التدخلات الأجنبية (فيديو)

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رئيس أركان الجيش الجزائري: يجب الالتزام بالشرعية الدولية بعيدا عن التدخلات الأجنبية (فيديو)
السعيد شنڨريحة
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أكد رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري السعيد شنڨريحة أن بلاده تؤمن بأن التكفل بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الاستقرار يمر عبر الالتزام بالشرعية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

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وقال شنڨريحة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خلال الندوة الـ11 للأمن الدولي المنعقدة بموسكو، إن الجزائر تتطلع من خلال المشاركة في الندوة إلى بناء حوار متميز ومثمر، وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه، قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.

وحرص رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري خلال كلمته على تبليغ تحيات الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، للمشاركين في الندوة وتمنياتهم بالنجاح لأشغالها.

وأعرب عن امتنانه لروسيا على كرم الدعوة، التي تتيح له فرصة عرض المقاربة الجزائرية في التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

المصدر: RT

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