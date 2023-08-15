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مشاورات بشأن فتح "البيت الروسي" في الجزائر

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مشاورات بشأن فتح
AP
علم الجزائر
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أعلن نائب رئيس المصلحة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج، بافيل شيفتسوف، عن محادثات مع الجزائر بشأن فتح "البيت الروسي" في أراضيها.

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وقال شيفتسوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "نجري الآن محادثات نشطة بهذا الشأن مع الجزائر. إنه البلد الذي نهتم بفتح مركز لدائرتنا فيه".

وأكد أن الجزائر تقف موقفا إيجابيا من هذه المسألة أيضا، مضيفا: "كان الجانب الجزائري يعبر دائما عن استعداده الكامل لذلك".

المصدر: نوفوستي

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