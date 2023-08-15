مشاورات بشأن فتح "البيت الروسي" في الجزائر

أعلن نائب رئيس المصلحة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج، بافيل شيفتسوف، عن محادثات مع الجزائر بشأن فتح "البيت الروسي" في أراضيها.

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وقال شيفتسوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "نجري الآن محادثات نشطة بهذا الشأن مع الجزائر. إنه البلد الذي نهتم بفتح مركز لدائرتنا فيه".

وأكد أن الجزائر تقف موقفا إيجابيا من هذه المسألة أيضا، مضيفا: "كان الجانب الجزائري يعبر دائما عن استعداده الكامل لذلك".

المصدر: نوفوستي