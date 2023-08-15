العراق.. هيئة النزاهة تضبط عمليات احتيال عقارية في ديالى بمليار دينار

كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عملية احتيال عقارية في أحد فروع المصرف الزراعي في محافظة ديالى تتجاوز قيمتها مليار دينار عراقي بالإضافة إلى هدر مبلغ مئة وأحد عشر مليون دينار.

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ولفتت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، رصد وثائق تسجيل 3 عقارات متميزة في مركز المدينة تم تسجيلها بصورة مخالفة للقانون وبدون محاضر تخصيص أصولي، فضلا عن تزوير كتب التسجيل"، مشيرة إلى أن "قيمة العقارات التابعة للبلديّة تجاوزت (1,000,000,000) مليار دينار، وتم الاستحواذ عليها بالتعاون مع مدير بلدية بعقوبة السابق الموقوف حاليا في قضايا جزائية حققت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء".

وأضافت دائرة التحقيقات أن "الفريق نفذ عمليتي ضبط منفصلتين في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة المقدادية، تم خلالهما ضبط 5 قروض زراعية تم منحها من قبل المصرف لشخصين بصورة مخالفة للقانون باستخدام وثائق مزورة، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى هدر بالمال العام بلغ (111,000,000) مئة وأحد عشر مليون دينار".

وأشارت إلى أنها، وفي عملية منفصلة في مديرية بلدية بعقوبة - شعبة الموارد البشرية، "تم ضبط كتاب موجه إلى مديرية التسجيل العقاري في ديالى صادر من البلدية يتضمن تخصيص قطعة أرض إلى أحد المواطنين دون محضر تخصيص أصولي".

المصدر: السومرية