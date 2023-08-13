مسؤول مصري يعلق على شائعة بعد ترميم مسجد افتتحه السيسي

أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، حول ترميم مسجد السيدة نفيسة جدلا واسعا وانتقادات حادة لما أشيع عن طمس هوية المسجد.

ونفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في مصر أبوبكر عبدالله ما تردد حول صدور قرار بتشكيل لجنة تضم عددًا من خبراء الآثار والمؤرخين، وعددًا من العاملين بقطاع الآثار الإسلامية، لإثبات ما إذا كان قد حدث طمس وتشويه للمعالم التاريخية لمسجد السيدة نفيسة بعد ترميمه، أم لا.

وقال عبدالله لموقع مصراوي: "هذا الكلام غير حقيقي جملة وتفصيلا ولم أدل بأي تصريحات حول هذا الأمر، وليس هناك أي لجان تم تشكيلها في هذا الصدد".

وكان قد تحدث عدد من المؤرخين وعلماء الآثار، عن حدوث تشويه تاريخي، أثناء ترميم مسجد السيدة نفيسة واختفاء معالم تاريخية من المسجد تعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وغيرها من الأمور المشابهة.

وهو الأمر الذي نفته المهندسة جاكلين سمير المشرفة على تطوير مساجد آل البيت بشركة المقاولون العرب، مؤكدة أن الانتقادات التي تم توجيهها لترميم مسجد السيدة نفيسة عارية تماما من الصحة وغير حقيقية.

وقالت المهندسة جاكلين: إننا نعمل وفقا للمعايير الأثرية والتراثية، ورغم أن المسجد ليس تابعا للآثار إلا أننا عاملناه معاملة الأثر ولم يتم تغيير أي شيء ولدينا توثيق كامل للمسجد قبل الترميم وبعد الترميم، بالصور والفيديو.

وأضافت المهندسة جاكلين، لمصراوي: بعض الناس الهدامة "اللي بيفتوا وهما مش فاهمين أي حاجة" وللأسف منهم أساتذة في الآثار، نواجههم بالصور ثم نعود عليهم بالحق القانوني لأن هناك الكثير من الجهات الرقابية علينا في هذا الصدد مثل الآثار والتنسيق الحضاري والأوقاف والشعب نفسه يعرف كل خردلة لأنه تجمعه بالمسجد قدسية عجيبة ويحافظ على إرثه ولذا فإننا نعمل تحت ضغط رهيب ونحن شركة لنا سمعة كبيرة في هذا المجال، ونحن من أوائل الشركات في الشرق الأوسط المتخصصة في الترميم الأثري.

وأكملت: الناس لا تتذكر الآثار المهدمة، إلا بعد أن ننتهي منها ونحن هنا نتساءل، أين كنتم أيها النقاد وقت أن تهدمت الآثار، وأوشكت على الانعدام وكادت تخرج من منظمة اليونسكو؟ مشيرة إلى أن الترميم هو إعادة الشيء إلى اصله، ونحن غير مطالبين بتزيين التاريخ من أي شخص، مؤكدة أنها عملت على تدعيم البنية التحتية للمكان ولم تقم بمجرد الترميم الظاهري فقط.

وتابعت: نعيد الآن توظيف كل المباني الأثرية على طراز شارع الشانزلزيه التاريخي، ومدينة البندقية الأثرية وغيرها من الأماكن العالمية التي تكتسب شهرة واسعة رغم أنها لا تمتلك عشر آثارنا، مشيرة إلى أن ترميم مساجد آل البيت ليس لعبة، لأنه يمس العقيدة.

وأكدت المهندسة جاكلين أن حصلت على جائزة الترميم الدولية من الولايات المتحدة الأميركية، عندما أشرفت على ترميم كنيسة مارجرس اليونانية المعلقة في مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، كما حصلت على العديد من الجوائز والإشادات الدولية في ترتيب مساجد آل البيت مثل مسجد الحسين وغيره.

المصدر: مصراوي