وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع يزور البنتاغون لـ"بحث القضايا المشتركة"

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، توجه وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة لـ"بحث القضايا المشتركة".

وقال في بيان صحفي: "بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية، بدأ وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن "الوفد يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، وعددا من المستشارين والضباط".

وأشار رسول إلى أن "الوفد سيعقد خلال هذه الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع، في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في الجانب الاستخباراتي، في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "كما تتضمن هذه الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".



المصدر: RT