تطورات قضية "سرقة القرن" في العراق: إشارات حمراء على مسؤولين رفيعي المستوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنظيم إشارات حمراء بحق مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي وسكرتيره الخاص ومستشاره السياسي الخاص.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي والسكرتير الخاص للكاظمي أحمد نجات ومستشاره السياسي الخاص مشرق عباس باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأضاف أن "جميع المطلوبين في سرقة القرن لا يقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

المصدر: RT