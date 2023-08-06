 
مباشر

تطورات قضية "سرقة القرن" في العراق: إشارات حمراء على مسؤولين رفيعي المستوى

أخبار العالم العربي

تطورات قضية
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtbt

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنظيم إشارات حمراء بحق مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي وسكرتيره الخاص ومستشاره السياسي الخاص.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي والسكرتير الخاص للكاظمي أحمد نجات ومستشاره السياسي الخاص مشرق عباس باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأضاف أن "جميع المطلوبين في سرقة القرن لا يقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا