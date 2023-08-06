الداخلية تصدر بيانا تفصيليا حول أحداث المنيا بصعيد مصر

قالت وزارة الداخلية المصرية أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن وفاة مواطن في اشتباكات مع الشرطة بمحافظة المنيا، مؤكدة مقتل تاجر مخدرات بعد إطلاقه النار تجاه قوة أمنية.

واتهمت وزارة الداخلية "قنوات فضائية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية" بنشر أخبار مغلوطة.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن المذكور أحد متاجري المواد المخدرة وسبق اتهامه في 9 قضايا، كما أنه مطلوب لتنفيذ الحبس عليه لمدة 19 سنة في 8 قضايا أخرى.

وتابع البيان: "تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة، وبعد استشعاره بوجود قوات، قام بالتعدي على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار ناري بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي.. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والسلاح المستخدم وعدد من الطلقات النارية".

وقال البيان أنه تم ضبط 3 أشخاص، كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، نفت الداخلية المصرية صحة الأنباء التي تحدثت عن اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، حيث قالت في بيان: "لا صحّة لما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات".

وزعمت وسائل إعلام، في وقت سابق من اليوم ذاته، أن اشتباكات نشبت بين قوات الشرطة المصرية وأهالي قرية شلقام، التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا (جنوب).

المصدر: RT