الداخلية المصرية توضح حقيقة الأنباء بشأن اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين في المنيا

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، صحة الأنباء التي تحدثت عن اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى محافظات البلاد.

وجاء في بيان الوزارة أنه "لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات".

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

وزعمت وسائل إعلام، في وقت سابق من نهار اليوم، أن اشتباكات نشبت بين قوات الشرطة المصرية وأهالي قرية شلقام، التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا (جنوب).

المصدر: RT