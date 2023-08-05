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السيسي يلتقي بن زايد في العلمين

أخبار العالم العربي

السيسي يلتقي بن زايد في العلمين
السيسي وبن زايد
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت في مدينة العلمين المصرية.

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وتم خلال الاجتماع تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى إزاء أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وأكد السيسي وبن زايد حرصهما على مواصلة التنسيق المكثف على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

المصدر: RT

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