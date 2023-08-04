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محمد بن زايد في مصر بدون حراسة بين الناس ومغردون يعلقون ابتهاجا (صور)

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد في مصر بدون حراسة بين الناس ومغردون يعلقون ابتهاجا (صور)
Globallookpress
من زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى مصر - أبريل 2023
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ظهر رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته للساحل الشمالي في مصر على حساب جريدة "القاهرة 24" في منصة "إكس"، بعد التقاط رئيس تحرير صورا معه خلال تجوله بين عامة الناس.

وظهر في الصور رئيس تحرير "القاهرة 24"، محمود المملوك، وهو بصحبة الشيخ محمد بن زايد.

محمد بن زايد في مصر بدون حراسة بين الناس ومغردون يعلقون ابتهاجا (صور)
حساب القاهرة 24

وكتب المملوك عبر منصة "إكس": وسط الناس بلا حراسة.. بن زايد يتجول في الساحل الشمالي".

محمد بن زايد في مصر بدون حراسة بين الناس ومغردون يعلقون ابتهاجا (صور)
حساب القاهرة 24

وردّ مغردون على المملوك وكتب أحدهم: "متعود على كده في بلده يمشي وسط الناس، وافد ومواطن ومحفوظ من الله".

وقال آخر: "وسط أهله وناسه"، وكتب آخر: "أهلا وسهلا في وسط أهلك وبلدك نزلت كريما".

المصدر: RT

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