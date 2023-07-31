روسيا تطلق في مصر مبادرة هامة أعلن عنها بوتين

أعلن نائب وزير التربية والتعليم الروسي دينيس غريبوف، عن إطلاق روسيا مشروع "المعلم الروسي في الخارج" في عدة دول بينها مصر.

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ووفقا لغريبوف سيذهب المعلمون الروس إلى مصر وإثيوبيا وجيبوتي لتعليم الأطفال كجزء من مشروع المعلم الروسي في الخارج.

ويهدف مشروع "المعلم الروسي في الخارج" إلى تحسين جودة تدريس وتعلم اللغة الروسية ومواد التعليم باللغة الروسية، حيث يتم تنفيذ المشروع بالفعل في طاجيكستان وقيرغيزستان وفيتنام ومنغوليا وصربيا وأوزبكستان وتركيا.

وقال غريبوف "تم التوصل بالفعل إلى اتفاقات بشأن إرسال مدرسين إلى مصر وإثيوبيا وجيبوتي، والمفاوضات جارية مع غينيا الاستوائية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال قمة "روسيا - إفريقيا" أن موسكو ستساعد في دعم الزملاء في إفريقيا ليس فقط فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام والثانوي وإعداد كوادر المعلمين. نتطلع إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول.

وتابع بوتين: "يدرس أكثر من 10 آلاف طالب من إفريقيا في المعاهد الطبية الروسية، وتزداد برامج التبادل ما بين الشباب في روسيا وإفريقيا. أدعو الشباب من إفريقيا لزيارة سوتشي لمهرجان الشباب مارس المقبل التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 110 دولة".

ونوه الرئيس الروسي: "ستساعد روسيا إفريقيا في تطوير التعليم الثانوي والعام، وتدريب المعلمين، وإمكانية افتتاح مدارس في إفريقيا لدراسة المواد باللغة الروسية، حيث أن دراسة اللغة الروسية وإدخال معايير التعليم الروسية في إفريقيا سيضعان الأساس لتعزيز المزيد من التعاون".

المصدر: تاس