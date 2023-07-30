الأزهر الشريف ينعى عالما مصريا كبيرا (صورة)

نعى الأزهر الشريف العالم، السعيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء في مصر.

وقال الأزهر في بيان: "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فضيلة العالم الجليل العلَّامة المحقق الدكتور السعيد السيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن 89 عاما".

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وأكد الأزهر أن "العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان أنموذجا في العطاء وخدمة علوم الدين واللغة ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي والتضلع من تراثه، وقد رحل هذا العالم المكين بعد أن قدم مكتبة علمية ثرية بالكتب والمؤلفات والتحقيقات العلمية الرصينة التي ستظل مقصدًا ومنهلًا لطلاب العلم".

وأضاف: "الأزهر الشريف إذ ينعى العالم الجليل فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان".

المصدر: وسائل إعلام مصرية