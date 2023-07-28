بوتين يوجه رسالة لمصر والعالم تعقيبا على كلمة السيسي

توقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قليلا خلال قمة "روسيا - إفريقيا"، بعد كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليوجه رسالة إلى مصر.

كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية https://t.co/qHoNq8G78y — RTARABIC (@RTarabic) July 28, 2023

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على حديث الرئيس المصري حول أن الوثائق التي ستصدر عن القمة اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط الهامة التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي أوضح بوتين: "العلاقات المصرية الروسية تمتد عبر عشرات السنين، وهذا أمر واقع، ولا تهمنا الوثائق الذي يهمنا هو ما تنص عليه الحقيقة والأمر الواقع".

وتابع بوتين: "هذا الواقع يقول إن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات استراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة، لدينا مشاريع كبيرة مشتركة، أريد أن أعود إلى ما تحدث إليه زميلي فيما يخص الأغذية والعجز في الأسعار والأغذية، أريد أن أكرر الصعوبات في أسواق الطاقة والغذاء ليس بالأمس وليس في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ولكنها ظهرت في أثناء مكافحة وباء كورونا، عندما قامت العديد من الدول الصناعية المتقدمة بوقف وإغلاق عمل المصانع، اضطروا إلى دعم مواطنيهم وسكانهم".

وأشار إلى أن هذه الدول لجأت إلى تداول الأموال لدعم المواطنين لشراء الأغذية في أعقاب أزمة كورونا، مما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في الأسعار، وهذا ما يسمى السياسة غير المحسوبة وغير المدروسة".

وتابع بوتين: "ما يحدث في أوكرانيا هو عامل محفز، ولكن السبب الحقيقي والجذري لهذه الأزمة هو في الممارسات والسياسة النقدية غير المحسوبة في الدول الغربية، وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار.

المصدر: RT