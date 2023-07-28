السيسي يوجه رسالة من روسيا بشأن صفقة الحبوب (فيديو)

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ضرورة وضع حد لارتفاع أسعار الحبوب، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "روسيا - إفريقيا".

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وقال الرئيس المصري: "أؤكد على أهمية حلول عاجلة لأزمة الحبوب والأسمدة مع البحث عن الدعم في مجال التكنولوجيات الزراعية لإفريقيا"، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع حد لارتفاع أسعار الحبوب.

وأوضح السيسي: نواجه عددا ضخما من التحديات تهدد محددات أمن القارة وحقوق الأجيال القادمة"، مؤكدا أن القمة تأتي اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب.

كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية https://t.co/qHoNq8G78y — RTARABIC (@RTarabic) July 28, 2023

وتابع الرئيس المصري: "ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول قارتنا الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، وأؤكد في هذا الشأن على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حداً للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب".

المصدر: RT