السيسي: أبرز تصريحات السيسي في قمة "روسيا إفريقيا"

ألقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة للقمة "الروسية الإفريقية" في مدينة سان بطرسبورغ، والتي يترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدول الإفريقية هي دول ذات سيادة تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا وتنأى بنفسها عن الصراعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: نواجه عددا ضخما من التحديات تهدد محددات أمن القارة وحقوق الأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر كانت رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن حلحلة الصراعات يجب أن تتأسس على ميثاق الأمم المتحدة وضرورة التعامل مع مسببات الأزمات لا سيما المتعلقة بمتطلبات الأمن القومي للدول.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر تندد بالعقوبات غير الشرعية خارج إطار القوانين الدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: لا بد من وضع حد لارتفاع أسعار الحبوب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: أؤكد على أهمية حلول عاجلة لأزمة الحبوب والأسمدة مع البحث عن الدعم في مجال التكنولوجيات الزراعية لإفريقيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: أعرب عن تطلع مصر أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين وبدعم روسيا في المحافل الدولية لمطالب الاتحاد الإفريقي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: أؤكد على التزام مصر في انخراطها في جهود تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من خلال تسخير الأدوات والإمكانيات المصرية وعبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية.

كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية https://t.co/qHoNq8G78y — RTARABIC (@RTarabic) July 28, 2023

المصدر: RT