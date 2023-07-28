 
مباشر

السيسي: أبرز تصريحات السيسي في قمة "روسيا إفريقيا"

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrl4

ألقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة للقمة "الروسية الإفريقية" في مدينة سان بطرسبورغ، والتي يترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدول الإفريقية هي دول ذات سيادة تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا وتنأى بنفسها عن الصراعات.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: نواجه عددا ضخما من التحديات تهدد محددات أمن القارة وحقوق الأجيال القادمة.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر كانت رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن حلحلة الصراعات يجب أن تتأسس على ميثاق الأمم المتحدة وضرورة التعامل مع مسببات الأزمات لا سيما المتعلقة بمتطلبات الأمن القومي للدول.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر تندد بالعقوبات غير الشرعية خارج إطار القوانين الدولية.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: لا بد من وضع حد لارتفاع أسعار الحبوب.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: أؤكد على أهمية حلول عاجلة لأزمة الحبوب والأسمدة مع البحث عن الدعم في مجال التكنولوجيات الزراعية لإفريقيا.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: أعرب عن تطلع مصر أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين وبدعم روسيا في المحافل الدولية لمطالب الاتحاد الإفريقي.
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: أؤكد على التزام مصر في انخراطها في جهود تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من خلال تسخير الأدوات والإمكانيات المصرية وعبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية